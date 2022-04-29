Muğlalı şekerci: 'Millet kilosu 50 lira olan şekerden 10-15 liralık alıyor'

29 Nisan 2022 Cuma, 17:41

Süleyman Girgin, dün Menteşe ilçesine bağlı Bayır mahallesinde kurulan semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda bayram şekeri satan İsmail Bülbül, “Daha önceki dönemlerde, her bayram birer, ikişer kilo baklava ve şeker alınırdı. Şu anda millet kilosu 50 lira olan şekerden 10-15 liralık alıyor. Kimisi de almadan gidiyor. Lokum alıyorlar, şeker alamıyorlar” dedi.

“MİLLETİN ALIM GÜCÜ, HİÇBİR ŞEYİ KALMADI ARTIK”

Daha önceki senelerde böyle olmadığını belirten Bülbül, “Daha önceki bayramlarda 100-200 kilo şeker getirirdim. Bu sene getirdiğim şeker 40 kilo. O da satılmayan, yine 2-3 ay Kurban Bayramı’nı bekleyecek. Yani şu anda vatandaşın şeker alacak durumu yok. Eskiden millet erkenden pazara gelirdi, şu anda pazar öğleden sonraya döndü, sabah pazarı bitti. Öğleden sonra, nerede 15 liralık domates 5 liraya düştü, nerede roka 8 liradan 3 liraya düştü… Pazar da öğleden sonraya döndü artık. Milletin alım gücü, hiçbir şeyi kalmadı artık. Mazot 24 lira. Ben, eskiden 50 lirayla Muğla’dan buraya geliyordum, şu anda 100 liraya geliyorum. Bunu da şekere yansıtıyorum, alamıyor millet” diye konuştu.

“ŞEKERİN DE BAYRAMIN DA TADI KALMADI”

Süleyman Girgin ise “Şekerin de bayramın da tadı kalmadı maalesef. Bayram sevinci içerisinde bir bayram pazarı yaşanmıyor, buruk bir bayram yaşanıyor. Zamlar vatandaşın ağzında tat bırakmadı. Çocuklara şeker vermek de zorlaştı” dedi.