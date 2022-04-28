Yurttaştan şeker isyanı: Fiyatlar çok yüksek, emekli bakıp bakıp yutkunuyor

28 Nisan 2022 Perşembe, 17:48

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala yurttaşlar bütçelerine göre alışveriş yaparken birçok yurttaş ise tezgâhların önünde durup sadece fiyatlara bakıyor. Bayram deyince akla ilk olarak şeker gelse de fiyatların yüksekliğinden dolayı bayram şekerleri ilgi görmüyor

"GRAMAJLARI DA DÜŞÜRDÜK AMA TALEP YOK"

Esnaf Yusuf Aydın, şeker fiyatlarının bu sene aşırı yüksek olduğunu belirterek, "Geçen sene 20-25 liradan sattığımız şekerleri bu sene 50 TL’den satıyoruz" dedi.

Müşterilerin genelde yarım kilo şeker aldıklarını belirten Aydın, "Gelen vatandaşlar artık bir kilo almıyor, genelde yarım kilo alıyorlar. Geçen senelerde tezgâhın önü tıklım tıklım oluyordu, ama bu sene bomboş. Sadece şeker değil bakliyat, baharat ve yumurta fiyatları da çok yüksek. Her şeyin fiyatı yüksek olduğu için sıkıntı büyük" diye konuştu.

Aydın, şekerleri yine uygun fiyattan vatandaşlara vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "25’ten 47 TL’ye kadar şeker var. Müşteri gelsin diye gramajları da düşürüyoruz ama yine gelen yok. Milletin alım gücü yok" dedi.

"EMEKLİ BAKIP YUTKUNUYOR"

Fiyatların çok yüksek olmasından dolayı tezgâhın yanına yaklaşamadıklarını söyleyen bir yurttaş ise "Fiyatlar çok yüksek. Milletin almaya gücü yetmiyor. Zaten emekliyiz, hiçbir şey alamıyoruz" diye konuştu.

Bir başka yurttaş ise "3 bin lirayla ev kirasını mı verelim, fatura mı ödeyelim, çoluk çocuğumuza mı bakalım, şeker mi alalım? Ülke bitmiş. Şeker fiyatları ortada, adı şeker, şunlar şeker mi? Şeker fiyatları 70 ila100 lira arasında değişiyor. Şekerler çok pahalı. Ben 62 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Son iki yıldır her şey pahalı” dedi.

Emekli bir vatandaş da "Şeker fiyatları çok yüksek, alım gücü zor. Emekli bakıp bakıp yutkunuyor" diye konuştu.