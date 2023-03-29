Muğla'nın pazar tezgahlarında yerini alan çağlanın fiyatı cep yaktı
Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve yağmur ile mücadele ederken, Muğla’da badem ağaçları ilk meyvelerini vererek pazar tezgahındaki yerini aldı.
Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile tropikal iklimin hakim olmaya başladığı Muğla’da hava sıcaklığı son yılların en kurak ocak, şubat, mart aylarına neden oldu. Kurak giden kış ayı nedeniyle ağaçlar erken çiçek açtı ve erken meyve vermeye başladı.
Nisan ayı ortalarında meyve veren çağla ağaçları, Şubat ayı ikinci yarısında çiçek açtı ve mart ayı ortalarında meyve vermeye başladı.
Datça ilçesinde şubat ayında erkenci çağla ağaçları meyve verirken, iç kesimlerdeki badem ağaçları da ilk meyvesini vererek pazardaki tezgahlarda yerini almaya başladı.
Pazar tezgahlarında yer almaya başlayan çağlanın kilosu ise 100 lira olarak satışa çıkarıldı.
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