Muhakkak kontrol edin! Emeklilikte 'işyeri kodu' engeli

Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:31

Güncelleme: 20.05.2023 - 15:31

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işyerlerine “sahte”, “kontrollü”, “şüpheli” şeklinde kodlar verebiliyor. İşyerinin sahte olduğu veya sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse de hizmet süreleri siliniyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre,Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte işyeri olduğu veya sahte sigortalı bildirdiği tespit edilen işyerlerini SAHTE (S), sahte olduğu düşünülerek kontrol edilmekte olan işyerlerini KONTROLLÜ (K), sahibi veya ortaklarının geçmişte sahte işyeri olduğu veya sahte sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işyerlerini de ŞÜPHELİ (Ş) koduyla işaretliyor.

HİZMETLER GEÇERSİZ SAYILIR

“Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden çalışanlar adına bildirilen hizmetler denetim raporlarına istinaden iptal ediliyor ve söz konusu hizmetler için hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmıyor. Dolayısıyla bu işyerinden bildirilen hizmetler emekliliğe hak kazanma koşullarının tespitinde ve emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor. Emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışan adına bildirilen hizmetlerin “sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden olduğu tespit edilirse, bu hizmetler geçersiz sayılıyor. Bu hizmetler düşüldükten sonra kalan süreler ile emekli aylığına hak kazanma koşullarının devam edip etmediği kontrol ediliyor ve emekli aylığı düşülen hizmet süresine göre yeniden hesaplanıyor.

EMEKLİ AYLIĞI KESİLİP FAİZİYLE GERİ ALINIR

“Şüpheli işyeri” olarak tanımlanan işyerlerinden bildirilen hizmetler için henüz denetim raporu düzenlenmemiş olduğundan, bu süreler geçerli sayılıyor ve birden fazla statüde çalışması varsa hizmet birleştirmesinde dikkate alınıyor. Emekli aylığına hak kazanma koşullarının tespitinde de dikkate alınıyor ve emekli aylığı bağlama işlemleri denetim sonuçları beklenmeksizin sonuçlandırılıyor.

Ancak, denetim sonucunda işyerinin sahte olduğu veya fiilen çalışılmadığı halde sahte sigortalı gösterildiği tespit edilirse bu işyerinden bildirilen hizmet süreleri toplam hizmet sürelerinden düşülüyor. Kalan süreler emekli olmak için yeterli ise emekli aylığı ödenmeye devam ediyor, sadece emekli aylığı kalan hizmet süreleri üzerinden yeniden hesaplanıyor.

İptal edilen hizmet sürelerinden kalan prim günleri emekli olmaya yeterli değil ise emekli aylığı kesilerek, ödenmiş emekli aylıkları faiziyle geri alınıyor.

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLMELİ

Çalışanların, e-Devlet üzerinden zaman zaman giriş yaparak hizmet dökümlerine bakarak işyeri kodlarını kontrol etmeleri gerekir.

Bu bilgiler ışığında durumunuzu sırasıyla ele alırsak, işyerinizin şüpheli koduyla işaretlenmesi emeklilik işlemlerinizi etkilemeyecek. Denetim sonucunda işyerinin sahte olduğu tespit edilirse 160 günlük çalışmanız iptal edilecek. Ancak, toplam 6267 prim gününüz bulunduğu için, 160 günlük sürenin iptal edilmesi halinde bile emekliliğiniz iptal edilmez, emekli aylığınızda da önemli bir değişiklik olmaz.

Şayet bu işyerinden bildirilen hizmet süreniz 1300 gün olsaydı sahte işyeri raporu düzenlenmesi halinde hem emekliliğiniz iptal edilirdi, hem de emeklilik iptaline kadar ödenmiş olan aylıklar faiziyle geri istenirdi.