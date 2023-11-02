Muhalefet vekillerinden bakana Sputnik soruları: ‘Bir Rus firmasının kıyımına sessiz kalıyorsunuz’

Yayınlanma: 02.11.2023 - 21:13

Güncelleme: 02.11.2023 - 22:52

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor.

Sputnik Türkiye ofisinde TGS’ye üye oldukları için işten atılan gazetecilerin sorunu gündeme geldi. Muhalefet milletvekilleri sorunun çözümü için Bakan Vedat Işıkhan’a çağrı yaptı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Yurt dışı kaynaklı bir firma biliyorsunuz. Bu firmanın Anayasa’nın 51’inci maddesinine de aykırı hareket ettiğini, Anayasamızın bu kurallarını saymadığını, yetkililerin kendi ağızlarından duyuyoruz. Hem sendikal haklara aykırı, hem ILO’nun belirli maddelerindeki sözleşmelere, hem Anayasamıza aykırı bir durum. Bu durumun süratle düzeltilmesi gerekiyor. İşsiz kalan gazetecilerin tekrar işlerine dönmesi gerekiyor. Bunu da buradan özellikle ifade ediyorum” dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise Bakan Vedat Işıkhan’ın grevle ilgili soru önergesine yanıt vermediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Tam 78’inci gününde, Grup Başkanımız aslında biraz söz etti, Sputnik çalışanlarının greviyle ilgili. Soru sordum, üzerinden beş hafta geçti, oysa on beş gün içinde cevap vermeniz gerekiyordu. Birincisi, cevap vermemiş olmakla Anayasa’ya aykırı davranmış olmuyor musunuz? Şimdi size, Sputnikle ilgili orada çalışanların sorularını aslında aktarmak istiyorum biraz. Soru şu: Grev kararı alındıktan sonra özellikle işten çıkarılan işçiler var, personel var ve onların yerine ‘İhtiyaç yoktur’ denilerek aslında başka kişilerin alınmış olması da bir hak ihlali değil midir? Bu konuda sizin herhangi bir yaptırımınız olmadı, bundan sonra yapmayı düşünüyor musunuz? Özellikle bu işçilerin iadesiyle ilgili herhangi bir girişimde bulunmadınız, bununla ilgili bir şey yapmanız gerekiyor.

Anayasalarda, tabii, emeği önceleyen, çalışanları koruyan düzenlemeler olmasına rağmen ‘Toplu iş görüşmeleri sırasında uyuşmazlık durumlarında işverenlerin işten çıkarma yoluna gitmelerini önleyecek herhangi bir düzenlemeniz var mı, bunun için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?’ sorusunu da size yöneltmek istiyorum.”

“CUMHURBAŞKANININ PUTİN İLE OLAN KARDEŞLİĞİNDEN DOLAYI MI?”

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, “Bizim ülkemizde Sputnik kıyım yaptı, siz bakanlık olarak birşey yapmadınız. Siz bir Rus firmasının yapmış olduğu kıyama sessiz kalıyorsunuz. Acaba Cumhurbaşkanını Putin ile olan kardeşliğinden dolayı mı Sputnik’e bir ayrımcılık var” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Sputnik’teki grev örnek bir durumdur. Burada sendikal özgürlük ve Anayasal güvence altında olan 24 tane gazeteci sendika üyesi olduğu için işten atıldı. Her konuda aracılık eden sisteminiz neden işten atılanlar için, ilgili basın kuruluşunu uyarıp, atılanların geri alınmasının bir Anayasa hakkı olduğunu, teyit etmemekte. Onların bu mağduriyetini neden gidermemektedir” diye vurguladı.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sputnik’teki çalışan arkadaşlarımız 78 gündür grevdeler, müdahil olmanız gerekiyor” dedi.

“YASAYA AYKIRI ŞEKİLDE İSTİHDAM ETMEYE DEVAM ETTİ”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Grev kararı asılır asılmaz işveren greve çıkan tüm çalışanların iş akdine son verdi. Yasal olarak hakkı olmamasına rağmen bunu yaptı. Onlarca gazeteci makul bir zam ve makul bir özlük hakkı isterken kendisini kapının önünde buldu. Yine işveren grev kararı alınmışken yasaya aykırı şekilde gazeteci istihdam etmeye devam etti" diye konuştu.