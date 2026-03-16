Murat Ülker şeker sektöründen çekiliyor: Adapazarı Şeker Fabrikası satılıyor

Türkiye’nin en büyük gıda gruplarından Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker, şeker üretim sektöründen tamamen çıkmaya hazırlanıyor. Bünyesinde Ülker gibi dev markaları barındıran holding, 13 yıldır işlettiği Adapazarı Şeker Fabrikası’nın satışı için Bor Şeker ile el sıkıştı.

KAP BİLDİRİMİ VE GİZLİ YÜRÜTÜLEN SÜREÇ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, Murat Ülker yönetimindeki Yıldız Holding ile Bor Şeker arasında fabrikanın devri için bir ön protokol imzalandı.

Satış sürecine dair dikkat çeken detaylar ise şöyle:

Gizlilik Kararı: Spekülatif hareketleri önlemek ve hisse değerini korumak amacıyla, görüşmeler SPK mevzuatı gereği kamuoyuna bir süre ilan edilmedi.

Bedel Belirsizliği: Devir işleminin finansal tutarı henüz açıklanmazken, nihai sözleşme ile rakamın netleşmesi bekleniyor.

13 Yıllık Serüven Sona Eriyor

2013 yılında fabrikayı bünyesine katan Murat Ülker, bu satışın tamamlanmasıyla birlikte şeker üretim faaliyetlerine nokta koymuş olacak. Türkiye’nin en büyük şeker tüketicilerinden biri olan Yıldız Holding, bundan sonraki süreçte hammaddesini dışarıdan tedarik ederek tamamen ana iş kolu olan gıda ve atıştırmalık sektörüne odaklanacak.

Bor Şeker'in Yeni Hamlesi

Fabrikayı devralacak olan Bor Şeker tarafı, yapılan ön protokolün tarafların niyetini yansıttığını ve sürecin bağlayıcı sözleşme ile sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Bu satın alma, Bor Şeker'in sektördeki pazar payını ciddi oranda artırmasını sağlayacak.