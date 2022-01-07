MÜSİAD Başkanı'ndan 'faiz düşmedi sitemi'
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Yüzde 14’lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil" dedi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HT’de konuk olduğu programda reel sektörün krediye erişimi hakkında değerlendirmede bulundu.
Asmalı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile MÜSİAD’ın 7 Ocak’ta gerçekleştireceği toplantının genel hatları hakkında yaptığı açıklamada, toplantıda başta dış ticaretin önündeki engeller olmak üzere, yurt içinde ticarette yaşanılan sorunların Bakan Muş’a iletileceğini söyledi.
SORUNLARIN DA DİLE GETİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI
İhracatın artırılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaların da konuşulmasının planlandığını belirten Asmalı, nakliye ve gümrükte yaşanan sorunların da dile getirileceğini açıkladı.
Asmalı, reel sektörün krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Yüzde 14’lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil. Kredi faizleri şu an yüzde 30‘lar seviyesine çıkmış durumda. Mevduat faizleri de arttı maalesef. Böyle olunca, mevduat faizi bu derece yükselirse kredi faizleri de yükseliyor. Bu noktada bizim talebimiz en azından yüzde 14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup bunların maksimum yüzde 18-20’lerde olması herkesçe arzu ediliyor.”
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