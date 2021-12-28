MÜSİAD ve TÜSİAD arasında dikkat çeken görüşme
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.
MÜSİAD'DAN AÇIKLAMA
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genel Başkanımız @MahmutAsmali ve YK üyelerimiz, @TUSIAD Başkanı @SimoneKaslowski ve beraberindeki heyet ile Genel Merkez binamızda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve iş dünyamıza dair fikirler ele alındı. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- AKP'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- Kahin Nostradamus'un 2022 için bulunduğu 4 kehanet
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- 'Döviz mevduatlarından TL'ye geçiş olmadı'
- Memurlar isyan etti
- Ünlü ekonomistten Erdoğan'a 'sahtekarlık' tepkisi
- HDP binasına saldırı