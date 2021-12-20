MÜSİAD'dan Erdoğan'a destek verdi: 'Düşük faiz odaklı politikamızın destekçisiyiz'
TÜSİAD, ekonomik krize karşı AKP iktidarına çağrıda bulunurken MÜSİAD AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, AKP iktidarına çağrıda bulunmuştu.
TÜSİAD, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" derken genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına "hızla dönülmesi" çağrısı yapmıştı.
"EY TÜSİAD..."
Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada, "Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere nasıl direndiysek bunlara karşı da direneceğiz. Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Siz tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın" diyerek TÜSİAD'a yönelik sert ifadelerde bulunmuştu.
MÜSİAD'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan'ın çıkışının ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen MÜSİAD'dan da açıklama geldi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada, "Son dönemde makroekonomik temellere dayanma suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır" denildi.
Açıklama şöyle:
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