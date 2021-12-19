Erdoğan TÜSİAD'ı hedef aldı

19 Aralık 2021 Pazar, 22:15

TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denildi.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde TÜSİAD hakkında açıklamalarda bulundu.

"EY TÜSİAD..."

Erdoğan, "Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere nasıl direndiysek bunlara karşı da direneceğiz. Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Siz tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizim ki bambaşka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek. Dün millet olarak kendi canımız pahasına istikbalimizi korumuştuk, bugün de aynısını yapacağız" dedi.







