MÜSİAD'dan 'EYT' açıklaması: Bu durumun işverene yükleri olacak
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda ise "Bu durumun işverene birtakım yükleri olacak" ifadesini kullandı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu’nun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Asmalı, 2023 yılı asgari ücret görüşmelerine ilişkin şöyle konuştu:
“Enflasyon bu dönemin alım gücüdür. Bu yıl için satın almayla ilgili kaybolan alım gücüne ilişkin maaş artışı yapıldı. Önümüzdeki sene yapılacak olan artışına, bu dönemdeki enflasyon verileriyle hareket ederek değil, önümüzdeki dönem enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılması düşünülmeli. Bu noktada işçinin hakkını koruyan ama bunun yanında Türkiye’nin üretimdeki rekabet gücünü de koruyan bir modelle düşünülmesi gerekir.”
Asmalı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda ise "Bu durumun işverene birtakım yükleri olacak. Biz hiçbir zaman çalışanların tazminatının taksitlendirilmesini istemedik. Çünkü onların da toplu parayla bir beklentileri olabilir. Dolayısıyla onların eline o toplu paranın geçmesi lazım. Bizim kastettiğimiz, bu finansmanda devletin yardımcı olması, ucuz finansman sağlaması vesaire" değerlendirmesinde bulundu.
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