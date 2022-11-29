Son Dakika: AKP'den 'EYT düzenlemesi' açıklaması

29 Kasım 2022 Salı, 15:35

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'liler ve sözleşmeli çalışanlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, düzenlemelerin Meclis'e ne zaman geleceği sorusuna yanıt vererek, "Aralık içinde yapma planımız söz konusuydu. Bütçe takvimi, Meclis'in çalışıp çalışmayacağına göre değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

ŞENTOP: OCAK AYINDAN ÖNCE OLABİLİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Haber Global'de yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesi konusunda, "O konuda çalışmaların devam ettiğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Dediğim gibi Meclis'in çalışma takvimi içinde aralıkta bütçe görüşülecek. Bundan sonra farklı çalışmalar mümkün. TBMM gerekli zamanlarda yoğun bir çalışma ile birçok düzenlemeyi görüşmüştür. Teorik olarak ocak ayından önce olabilir ama bu kanun teklifinin ne zaman geleceğine bağlı bir siyasi takdirdir" ifadelerini kullanmıştı.