MÜSİAD'dan krize müdahale: Bakkal bakkal gezip borçları kapatıyorlar

18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:43

Ekonominin girdiği darboğaz ve derinleşen hayat pahalılığıyla birlikte bazı illerde bakkallara borçlarını ödeyemen yurttaşlara patron örgütlerinden "yardım eli" uzanıyor. Bu uygulamanın yeni örneği Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) eliyle Konya'da hayata geçti.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, 'zimem defteri' adını verdikleri geleneği hatırlatıp "Ramazan başından bu yana 100'e yakın bakkal gezdiklerini belirtip "İhtiyaç sahibi vatandaşların 500 bin liralık borcu kapatıldı. Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oluyor" dedi.



Kağnıcı, "geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamanın MÜSİAD Konya olarak kendilerini gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umutlarını güçlendirdiğini" belirterek şu ifadeleri kullandı:



"'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' diyen bir Peygamberin ümmeti olarak, bu geleneğin sürdürülerek daha geniş kitlelere ulaşmasını son derece önemsiyoruz. Zimem defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Konya ailesini, ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz."