Müsilaj balıkçılığı vurdu: Ağlar erken toplandı!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:30

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:30

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, müsilajın özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engellediğini belirterek, "Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Hamsinin yeterli büyüklüğe ulaşamamasından dolayı Karadeniz Bölgesi'nde de ağlar erken çekildi." dedi.

Özkaya, denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül 2024'ten bu yana balıkçıların avcılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan Özkaya, denizlere atılan atıkların ise son yıllarda avcılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Özkaya, atıkların müsilaj sorununa yol açtığına dikkati çekerek, son yıllarda bu sorunun daha fazla görülmeye başlandığını ifade etti.

'KARADENİZ BÖLGESİ'NDE DE AĞLAR ERKEN ÇEKİLDİ'

Müsilajın denizlerde sürdürülebilirliği tehlikeye soktuğuna işaret eden Özkaya, şöyle konuştu:

"Müsilaj, özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engelliyor. Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Ayrıca, hamsinin de yeterli büyüklüğe ulaşamamasından dolayı Karadeniz Bölgesi'nde de ağlar erken çekildi."

Müsalajın önlenmesi için çalışmalar yapıldığını, denizlere atık bırakılmaması konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Özkaya, yürütülen çalışmaların sonuçlarının kısa sürede görülmesini beklediklerini kaydetti.