Mustafa Gültepe, 'Döviz kuru enflasyonun üzerinde olmalı'

25 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kuru enflasyonun üzerinde olduğu sürece sektörün ayakta kalma şansının olduğuna işaret ederek “Kurların hipertansiyon gibi fırlamasını kimse istemez. Sonuçta vücudun kimyası bozuluyor. Dolar kurunun olması gereken nokta 9 lira. Bu seviye bir yerde ihracat ve üretimi daha da destekler. Yılbaşı geliyor. Rekabet etmem, çalışanlara yüzde 20-25 zam vermem için kur 9 TL olmalı. Kur 8.75’e inerse ayakta kalma şansım yok” dedi. Türkiye’nin artık rekabet edecek kur seviyesine gelmesi gerektiğini anlatan Gültepe, “Kur 8.85’e çıkıyor 8.30’a iniyor. Yabancı bizden daha fazla takip ediyor TL’yi. Bunu hesaplayarak alımları Türkiye’ye kaydırıyorlar. Dalga yüksek. Beyin kanaması olmadan aradaki dengenin sağlanması lazım” ifadesini kullandı.

Gültepe, hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle son 1 yılda sermayeye olan ihtiyaçlarının yüzde 40 arttığını, üretici fiyatlarının arttığını, ürün fiyatlarının da kademeli artacağını açıkladı.

Gültepe, son 10 yılda 15 milyar TL’lik teşvikli yatırımla 386 bin yeni istihdam yaratan hazırgiyim endüstrisinin, Anadolu’nun pek çok şehrini adeta birer üretim üssüne çevirmiş durumda olduğunu belirtti.



