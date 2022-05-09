Veysel Ulusoy'dan Bakan Varank'a yanıt: 'Resmi bir talepse değerlendirebiliriz'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'ünde enflasyon oranını açıklıyor. Son dönemde Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da yine her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranlar arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Dünya Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz köşesinde TÜİK’in "sürekli geri kalan saat gibi enflasyonu eksik gösterdiği" yorumu üzerine kendisini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aradığını ifade etti. Varank'ın ENAG'ın neden TÜİK’ten hemen sonra rakam açıkladığını sorduğunu aktararak “ENAG, öğretim üyelerinin kurduğu sivil bir inisiyatif ve resmi bir vasfı yok. Tıpkı İTO gibi her ayın 1’inde açıklayabilir” dediğini ekledi.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet.com.tr'den Didem Ernez'e konuşan ENAG Başkanı ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Bakan Varank'ın bu açıklamasına yanıt verdi.

ENAG'ın sepetinin TÜİK'in sepeti ile aynı olduğunu belirten Ulusoy, "ENAG özellikle yönetilen ve yönlendirilen fiyatları TÜİK sepetinden almaktadır. Bu fiyatlar genellikle devletin kontrol ettiği eğitim sağlık ve alkollü içecekler gibi grubu oluşturmaktadır. Bunun fiyat yapısı da tamamen TÜİK'ten elde edilmektedir. ENAG ın sepetin yüzde 20'sini özellikle TÜİK'ten aldığı için verileri TÜİK'le beraber sunması gerekiyor. Dolayısıyla TÜİK'le aynı zamanlarda enflasyonu açıklamak bizim ENAG ailesinin bir kararıdır" ifadelerini kullandı.

"ENAG VERİLERİ TÜİK'DEN ÖNCE AÇIKLIYOR"

Sözlerinin devamında Ulusoy, "Sayın Bakanın söylediğinin tersine ENAG, TÜİK'ten daha önce verileri açıklamaktadır. TÜİK saat 10.00'da açıklarken biz ENAG ailesi olarak saat 09.30 civarı açıklıyoruz. TÜİK'i takip ettiğimiz kavram sadece yüzde 20'lik kısım. Genelde fiyatı değişmeyen, zamlarıyla fiyatı seviyesiyle devlet tarafından belirlenen verileri TÜİK'ten alıyoruz. Dolayısıyla bu yersiz bir tartışma. Günü belirlenmesi veya önceden açıklanmasının hayat pahalılığını etkileyecek bir yapıya sahip olmadığı açıktır" dedi.

Ulusoy kendilerine resmi bir talep gelmesi hainde enflasyon verilerini daha erken açıklamayı değerlendirebileceklerini belirtti.