Veysel Ulusoy'dan açıklama: 'ENAG ve TÜİK verilerini karşılaştıralım'
Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "ENAG grubu olarak herkese çağrımızdır. Bize Meclis'i açsınlar herkesin görebileceği şekilde ENAG ve TÜİK'le verileri göstererek metodolojilerimizi ve sonuçlarımızı canlı yayında karşılaştıralım" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunu mart ayında yüzde 61.14 ile Mart 2002’den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 142.63 olarak duyurmuştu.
TÜİK söz konusu grup hakkında daha önce kendisinin güvenini zedelediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
ENAG'ın enflasyon oranlarını paylaşmasının ardından AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, kullanılacak metodolojiyi TÜİK’e onaylatmadan resmi istatistiklere alternatif olacak şekilde istatistik üreterek bunları yayımlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
İktisatçı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sabah saatlerinde Twitter'dan "Çağırın TBMM'ni, açın kameraları, halk ve sizler canlı yayında izlesin" söyleminde bulunmuştu.
Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İktisatçı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "ENAG grubu olarak herkese çağrımızdır. Ya bize Meclis'i açsınlar herkesin görebileceği şekilde canlı yayında Enag ve TÜİK'le verileri göstererek metodolojilerimizi ve sonuçlarımızı yayında karşılaştıralım ya da seslerini kessinler" ifadelerini kullandı
Bilimsel veriler kapsamında hesaplar yaptığını dile getiren Ulusoy, "Hem kendi verimizi başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), IMF (Uluslar Arası Para Fonu) ve Dünya Bankası'nın enflasyon verilerini ve yöntemlerini inceleyerek, metodolojik yaklaşımları uluslararası bağlamda uygulayarak enflasyonu hesaplamaktayız. Bu kapsamda aylık 7 milyon veri ile hesapladığımız enflasyonun TÜİK ile karşılaştırılması faydalı bir yaklaşım olacaktır. Bu açık çağrıyı bu bağlamda bu amaçla yaptık. Biz Meclis'te herhangi bir oturumda naklen yayımlanması şartıyla halkımızın da göreceği kapsamda verilerimizi karşılaştırmaya hazırız. Eğer Meclis bize kapısını açmaz ise herkes gelsin, verilerimizi nasıl hesapladığımızı kameralar önünde gösterelim" dedi.
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