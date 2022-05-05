Son dakika: ENAG, nisan ayı enflasyon raporunu açıkladı!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:17

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttı.

Nisan 2022 dönemi (31.03.2022-30.04.2022) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAG Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 8,68 arttı. Nisan 2022, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100 (Borsa İstanbul 100 endeksi), ABD Doları döviz kuru ve faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri de araştırma gurubu tarafından paylaşıldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,14 ile sağlık. En fazla yükseliş ise yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.