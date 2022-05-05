Son dakika: ENAG, nisan ayı enflasyon raporunu açıkladı!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttı.
Nisan 2022 dönemi (31.03.2022-30.04.2022) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAG Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 8,68 arttı. Nisan 2022, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100 (Borsa İstanbul 100 endeksi), ABD Doları döviz kuru ve faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri de araştırma gurubu tarafından paylaşıldı.
EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,14 ile sağlık. En fazla yükseliş ise yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.
Video Haberler
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 ki
- Çocukları darbedip bodruma kilitlediler
- Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı.
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- Büyük zamlar yolda!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu