TOKİ’den inşaatı büyük parkı küçük plan

31 Mayıs 2022 Salı, 09:31

Askeri Tesisler Genel Protokolü kapsamında TOKİ’nin mülkiyetine geçen, Ümraniye İnkılap Mahallesindeki, toplam 26 bin 863 metrekarelik arazi için hazırlanan plan, itirazların alınması için askıya çıktı. Yeni planı göre arazinin 20 bin metrekarelik kısmı ticaret ve konut alanı olarak ayrılırken yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik kısmı ise askeri lojman alanı olarak belirlendi. TOKİ sadece 3 bin 379 metrekarelik kısmı park alanı olarak ayırdı.

AMAÇ RANT DEĞİL DEPREM RİSKİ

TOKİ’nin hazırladığı yeni planın raporunda, planın gerekçesi özetle şöyle vurgulandı:

“Planlama alanının plansız kalması yerleşim alanları içerisinde atıl, niteliksiz ve güvenlik açısından sorun oluşturabilecek bir alana dönüşme riski taşımaktadır. Plan çalışması ile amaç; afete karşı dirençli, bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren, kentin dinamikleri ile uyumlu, işlevsel nitelikte ticaret ve konut alanlarına dönüşümüne fırsat vermektir. Bu doğrultuda, planların kademeli birlikteliği ilkesi, planlama etiği ve şehircilik ilkeleri gözetilerek, alanda deprem riskine karşı dayanıklı, yaşam standartları yüksek, sağlıklı kent dokusunun oluşturulması amacıyla imar planları hazırlanmıştır.”

TOKİ’NİN HESABI BAŞKA

Yine plan raporunda yer alan değerlendirmeye göre söz konusu alanda yapılacak olan konutlarda, toplam 333 kişi yaşayacak. TOKİ bu hesabı, brüt 150 metrekare olacak olan dairelere göre yapmakta. Net daire büyüklükleri buna göre yaklaşık 120 metrekare olması gerekiyor. Ancak İstanbul’da ortalama daire büyüklükleri 80 metrekare civarında. Ancak o zaman çok daha fazla nüfus yaşayacağı için, kişi başına ayrılması gereken yeşil alan miktarı da artacak. Yaşayacak olan nüfus düşük tutularak park alanı da küçük planlandığı düşünülmekte.

Ticaret ve konut alanlarında yapılacak olan inşaatlar 10 kat, askeri alanda yapılacak olan lojmanlar ise 5 kat olacak.