Mutfak tüpüne 11 ayda tam 20 kez zam geldi
CHP’li Akın tüpe gelen zamları eleştirdi, “AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle artık mutfaklarda ne tencere doluyor, ne de kaynıyor. Böyle giderse tüp yıl sonunda 250 lira olacak” dedi.
Son 11 ayda mutfak tüpüne 20 kez zam geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle artık mutfaklarda ne tencere doluyor, ne de kaynıyor. Böyle giderse mutfak tüpü yıl sonunda 250 lira olacak” dedi.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Akın, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturasını yurttaşların çarşı-pazarda ödemek zorunda kaldığını savundu ve şunları söyledi:
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“Son bir yılda iğneden ipliğe temel gıda ürünlerine zam üzerine zam geldi. Raflardaki fiyat etiketleri her gün değişiyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıktı. Artış yüzde 80'nin üzerinde. Resmi kurumlar ise enflasyonu yüzde 20'nin altında açıklıyor. Enflasyon yüzde 20'nin altındaysa mutfak tüpü niye bu kadar zamlandı? Enerji faturalarına son bir yılda defalarca zam yapıldı”
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