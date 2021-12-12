AKP'li belediye, mezar yerlerine zam yaptı

12 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Büyükşehir belediye meclisi, aralık ayı komisyon toplantısında, 2022 yılında uygulanacak zamlı mezar yeri ücretleri teklifi görüşüldü. Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığı’nda yetişkinler için mezar yeri fiyatının 13 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması yönündeki teklif komisyonda kabul edildi.

10 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Bu mezar yerlerinde yedi ve daha küçük yaştaki çocuklardan mezar yeri ücreti alınmayacak. Ayrıca Derecik Mezarlığı’nda ikinci bölüm tek kişilik mezar yerinin 7 bin lira olan fiyatının 2022 yılında 10 bin liraya çıkarılması teklifi komisyonda benimsendi.