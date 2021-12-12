İstanbul’da zam üstüne zam : Halk ekmek kuyruğunda

12 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve gelirlerdeki erime nedeniyle ekmek, yeniden temel besin haline dönüşürken bu ürüne yapılan zamlar her geçen gün daha fazla can yakıyor.

Bu kapsamda İstanbul Fırıncılar Odası, son bir ayda ekmeğe üçüncü kez zam kararı aldı. 10 Kasım’da 2 liradan 2.5 liraya çıkarılan ekmeğin fiyatı önce gramajı 250 gramdan 210’a indirilerek 3 liradan satılmaya başlandı. Dün de kentte birçok fırın, ekmeği 3.5 liraya satmaya başladı. Bu nedenle çaresiz kalan yurttaşlar da ekmeğin 1.25 liraya satıldığı “İstanbul Halk Ekmek” büfelerini daha fazla ziyaret etmeye başladı.

Maltepe Esenkent’teki büfenin görevlisi Ömer Sözen, ilk kez böyle bir süreç yaşadığını vurgulayarak “13.00-15.00 arasında ekmek geliyor. Kuyruklar 13.30’da oluşuyor. Ekmek iki saate bitiyor. Fırın ile bizim aramızda bayağı fark olunca halk tabii burayı tercih ediyor. Yetişemiyoruz. Sonrasında insanlar eli boş geri dönüyor. Son bir aydır özellikle kuyruklar daha da uzadı” derken müşterilerden Refika Oduncu şöyle konuştu:

YOKSULLUĞUN RESMİ

“Zam üstüne zam gelince tercihimiz tabii ki halk ekmeği oluyor. Artan yoksulluktan dolayı ekmek yetişmiyor. Burada da ekmek bitti.” Nazmiye Sarıbulak adlı yurttaş ise “Bu ekmek olmasa insanlar aç kalacak. Fırından ekmek alamıyoruz. Bu büfeden fazladan ekmek alıp buzluğa koyuyoruz” dedi. Süreci yorumlayan Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise talep artışının yoksulluğun net fotoğrafı olduğunu belirtti. Tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini belirten Nama, şunlara dikkat çekti:

“Büfelerde ekmek bitiyor ama kuyruklar bitmiyor. Bugün üç değil, 13 fabrika olsa, 10 milyon ekmek üretsek de yetmeyecek. Bu büfeler 1970’lerde kurulmaya başlandı. O tarihten bugüne ne toplum bu kadar yoksullaşmıştı ne de büfelerde böyle kuyrukları görülmüştü.” Nama, ayrıca un stoklarının bitmek üzere olduğunu, yeni yıl için zamlı fiyatlarla alım yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.