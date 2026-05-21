Mutlak butlan kararı çıktı: Borsa İstanbul günü devre keserek kapattı

CHP’nin kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıktı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtilirken kararın ardından Borsa İstanbul’da satış baskısının güçlendiği görüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
BORSA İSTANBUL’DA SATIŞLAR HIZLANDI
Borsa İstanbul güne 14.012 seviyesinde başladı.
Gün içinde mutlak butlan kararına yönelik beklentilerin etkisiyle satış baskısı görülürken, saat 17.30 sonrasında açıklanan kararın ardından düşüş hız kazandı.
Piyasalarda siyasi belirsizliğin etkisiyle yatırımcıların satış yönlü pozisyon aldığı gözlendi.
BIST 100 ENDEKSİ 13.643 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Karar sonrası BIST 100 endeksindeki aşağı yönlü hareket devam etti.
Tradingview'dan alınan verilere göre saat 17.40 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.643 seviyesinde işlem gördü.
Analistler, siyasi gelişmelerin kısa vadede piyasalarda dalgalanmayı artırabileceğini, yatırımcıların ise kararın ekonomi ve piyasalara olası etkilerini yakından takip ettiğini belirtti.
BORSA İSTANBUL’DA DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI
Açıklanan karar ile yüzde 6'yı aşan sert düşüş sonrası hisse senetlerinde devre kesici işlemleri devreye girerken saat 17.42 itibarıyla endeks bazlı devre kesici sistemi devreye alındı. İşlemler geçici olarak durduruldu.
Borsa İstanbul'dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Saat 17:42:06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01 itibarıyla kapanış seansıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay Piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.