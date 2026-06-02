Mutlak butlan kararı sonrası ilk veriler açıklandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri CHP'ye mutlak butlan kararının verildiği 22 Mayıs haftasında gerileme kaydetti. TCMB verilerine göre brüt rezervler bir haftada 168,6 milyar dolardan 160,17 milyar dolara düştü.

NET REZERVLERDE DE GERİLEME YAŞANDI

Aynı dönemde net rezervlerde de düşüş görüldü. TCMB’nin net rezervleri 52,1 milyar dolardan 47 milyar dolara geriledi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER 30 MİLYAR DOLARIN ALTINDA

Swap hariç net rezervlerdeki düşüş dikkat çekti. Bir önceki hafta 37,2 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezervler, 22 Mayıs haftasında 28,7 milyar dolara indi.

Böylece swap hariç net rezervler yeniden 30 milyar doların altına gerilemiş oldu.