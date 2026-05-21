Mutlak butlan kararının hemen ardından geldi: Kamu bankaları piyasaya milyarlarca dolar sürdü

Türkiye’de kamu bankaları perşembe günü Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla yaklaşık 8-10 milyar dolarlık döviz satışı yapıldı.

Bloomberg’in haberine göre yapılan satışların yaklaşık yarısı CHP liderliğinin mahkeme kararıyla düşürülmesinin hemen ardından piyasaya sürüldü.

DÖVİZ SATIŞLARI GÜN İÇİNDE YAVAŞLADI

Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde döviz satışlarının hız kestiğini belirtti.

Kamu bankaları, Türkiye’de piyasalarda oynaklığın yükseldiği dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) adına döviz piyasasına müdahalede bulunuyor.

MART AYINDAN SONRAKİ EN BÜYÜK MÜDAHALELERDEN BİRİ

Son satış hamlesi, mart ayında TCMB rezervlerinde görülen 43,4 milyar dolarlık düşüşün ardından gerçekleştirilen en büyük müdahalelerden biri olarak değerlendirildi.

TCMB ise söz konusu işlemlere ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.