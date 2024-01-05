Mutsuz emekliler ülkesi: İşçi ve Bağ-Kur emeklileri 37.57'lik zammın yüzde 50'ye tamamlanmasını istiyor

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

AKP’nin açıkladığı yeni maaş artışları ne işçi ve Bağ-Kur emeklisini ne de memuru memnun etti. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57’lik zammı yetersiz olduğunu, en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesini ve kök ücrette düzenleme yapılmasını talep ediyor. Memur emeklilerinin ise ek ödeme yansıtılmadığı için çalışırken aldığı maaş ile emekli olduğunda aldığı arasındaki fark ise 21 bin lirayı aştı.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarındaki artışın memur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 50’ye tamamlanması gerektiğini belirtti. En düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirada artış talep eden emekliler yerel seçim öncesi en düşük aylık tutarını artırması bekleniyor. Artış sonucu maaşların 10 ile 12 bin lira arasında olması bekleniyor. Ancak bu rakamların 14 bin 432 liraya ulaşan açlık sınırının altında kalacağına dikkat çekiliyor.

MEMURDA FARK AÇILDI

Öte yandan en düşük aylık tutarı artılırken tüm aylıklarda mutlaka yatırılan primin miktarı ve süresine göre de düzenleme yapılması isteniyor. Bu düzenleme olmadan daha uzun süre prim ödeyen ile daha az ve kısa süre prim ödeyen arasında bir fark kalmıyor.

Memur emeklileri temmuzda memura verilen 8 bin 77 liralık ek ödemenin mutlaka kendilerine de yansıtılmasını istiyor. Bu yapılmadığı için memurun çalışırken aldığı maaş ile emekli olduğunda aldığı aylık arasında büyük fark oluşmuş durumda.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun yaptığı araştırmaya göre 30 yıllık bir hizmetli ocak itibarıyla 35 bin 160 lira maaş alırken emekli olduğunda aldığı aylık ise 15 bin 140 lira. Ocak 2023’te aradaki payın oranı yüzde 61 iken bu oran şimdi yüzde 43.

DİSK Emekli-Sen de “Bizleri en temel ihtiyaçlarımız arasında tercih yapmaya zorlayanlar lüks ve şatafat dolu bir yaşam sürmekte; sofralarını bizden aldıklarıyla doldurmaya devam etmektedir” dedi ve şu taleplerde bulundu: “En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde belirlensin. Tüm emekli aylıklarına asgari ücret zammı oranında zam uygulansın. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin. Bu zamlarla emeklilere ‘çalışmıyorsanız ölün!’ gözüyle bakanlara karşı yaşayacağız.”