Müzakere görüşmeleri sonrası altın ve dövizde düşüş

29 Mart 2022 Salı, 16:45

İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi.

Müzakere sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı. Dolar yüzde 1,6’lık düşüşle 14,54 seviyesine kadar gerilerken, Euro ise 16,17 seviyelerine düştü.

Altının ons fiyatı ise bin 925 dolardan, bin 890 dolar seviyesine geriledi. Ons altının düşmesiyle gram altın 885 lirayı, çeyrek altın ise bin 457 lirayı gördü.