Nakliyat-İş, İSG'de yetkili sendika konumuna geldi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım A.Ş. (İSG) çalışanlarının bağlı olduğu Nakliyat-İş Sendikası'nın, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonuçlandı. Nakliyat-İş, toplu iş sözleşmesi için gereken yetkiyi aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:36
Nakliyat-İş, İSG'de yetkili sendika konumuna geldi
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Nakliyat-İş Sendikası, İSG Yönetimi ile gerçekleştireceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için bakanlıktan yetki belgesini aldı.

Yetki belgesini alan Nakliyat-İş, "Havacılık alanında Sarı Sendikacılığa karşı artık alternatif İşçi Sınıfının mücadeleci sendikası, sendikamız Nakliyat-İş var" açıklamasını yaptı.

Nakliyat-İş Sendikası'ndan konuyla ilgili açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sendikamız 450 civarında çalışanı bulunan Malezyalı bir sermaye grubu tarafından işletilen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım A.Ş.’de toplu iş sözleşmesi yapabilmek için çoğunluğu sağlamıştır.

Sendikamıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6356 Sayılı yasaya göre toplu iş sözleşmesi yetki tespit yazısı gönderilmiştir.

Sendikamız 2021 yılında başlayan İSG’de örgütlenme mücadelesi sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde yasal üye çoğunluğunu sağlayarak Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunmuştur. Çoğunluk tespiti süreci sonucunda sendikamıza İstanbul 4. İş Mahkemesinin aldığı İhtiyat-i Tedbir Kararı uygulanarak olumlu yetki tespiti gönderilmiş ancak işveren tarafından ve diğer sendikalar tarafından yapılan itirazlar sonucu süreç uzamıştır.

Mahkeme süreçlerinin sonuçlanması sonucu, Nakliyat İş Sendikası olarak 2023 Ocak ayında başvurumuzu yinelemiştik.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından yasal süreçlerin tamamlanması sonucunda sendikamıza Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım A.Ş. için çoğunluk tespiti gönderilmiştir.

Taşımacılık iş kolunda havacılık alanında Pegasus örgütlenmesi, mücadelesi ile birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım A.Ş.’de (İSG’de) sendikamızın örgütlenmesinin, mücadelesinin toplu iş sözleşmesi sürecine geldiği aşama olmuştur.

Havacılık alanında Sarı Sendikacılığa karşı artık alternatif İşçi Sınıfının mücadeleci sendikası, sendikamız Nakliyat-İş var.

Başta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım A.Ş.’de çalışan üyelerimize ve tüm İşçi Sınıfımıza hayırlı olsun."


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