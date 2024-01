Devrek Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesi imzalandı: Taban ücretlerde yüzde 79'luk artış

Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:25

Güncelleme: 28.01.2024 - 18:25

Devrek Belediyesi, 200 şirket çalışanını kapsayan TİS'e imzayı attı. Yeni sözleşme ile taban ücrete toplamda yüzde 79’luk zam yapıldı. Şirket işçilerinin en düşük aylık ücreti yemek ve ikramiye hariç düz ve bekar işçi maaşı 31 bin 250 TL oldu. Evli ve sorumluluk sahibi işçinin ise en düşük maaşı 33 bin 750 TL oldu. Çocuk, yakacak, yemek ve öğrenim yardımında da yüzde 100’lük bir artışa gidildi. İmza töreninde konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Hakkın, hukukun, emeğin ve alın teri dökenin yanında olan bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emekçi kardeşlerim har zaman başımın tacıdır. Emek ve emekçinin hakkı her zaman kutsaldır. Bu nedenle emekçi kardeşlerimizin hakkını her zaman korumak, sosyal belediyecilik anlayışının ilkelerindendir. Benim bütün derdim emekçi, işçi kardeşlerimin evlerine 1 lira fazla götürmeleridir” dedi. Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş da yaptığı konuşmada, “Başkanımız işçi ve emekçimiz için yapılan sözleşmeyle yüzde 79’luk zammın haricinde özlük hakları iyileştirmeleri, ek gelirler, yol, yemek, ikramiyeler ve mesai ücretlerinde de önemli artışlar yapıldı. Devrek belediyesi bölgemizde işçi ve emekçiye en fazla zam veren belediye olma özelliğini bu rakamla bir kez daha korudu” ifadelerini kullandı. Devrek Belediyesi, Belediye İş Sendikası Şube Temsilcisi Tuncay Ulupınar ise yaptığı konuşmada, “Hepinizi emekten yana, alın terinden yana sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülke olarak ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Bu tür toplu iş sözleşmeleri örnek olması anlamında son derece önem ve anlam taşıyor” dedi. Ulupınar, “Bu kadar ciddi adaletsizliklerin olduğu bir dönemde toplu sözleşme konusunda elini taşın altına koyan, her zaman emekten, işçiden, sizlerden yana olan Devrek Belediye Başkanımız Sayın Çetin Bozkurt’a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Tüm emekçilerimize, Belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.