Son Dakika... TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası saat verdi: Asgari ücret talebini açıklayacak

Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:41

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı sonrası yapıtığı açıklamada 2025 yılı için asgari ücret talebini bugün saat 16.00'da açıklayacağını aktardı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu toplandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde yapılan TÜRK-İŞ toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağar, "İnşallah hayırlısı olur. Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, asgari ücret için her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz. Bugün neticeye bakacağız" ifadelerini kullandı.

''RAKAM YİNE GÜNDEME GELMEDİ''

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yapan Ramazan Ağar, asgari ücretle geçinen yurttaşların yaşam koşullarına dikkat çekti. Ağar, "Başkanlar kurulumuzun asgari ücretle ilgili başkanlarımızın görüşlerini aldık ve komisyon toplantısına katıldık. Komisyonda yeni bir rakam konuşulmadı. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik" dedi.

Ağar, asgari ücretle geçinenlerin evlerinin kirasını ve faturalarını ödeyebilmesi için çözüm talep ettiklerini belirtti. "Asgari ücretle geçinenlerin evinin kirasını ödeyebilsin, faturalarını ödeyebilsin diye bir çözüm istedik. Bakan, bizim görüşlerimizi aldı, işverenin görüşlerini aldı" şeklinde konuştu. Ayrıca alım gücünün büyük ölçüde azaldığını dile getiren Ağar, "Alım gücünün çoğu gitmiş durumda, insanların yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağar, asgari ücretin oybirliğiyle belirlenmesini istediklerini vurguladı. "Mâkul bir ücret belirlerlerse biz de tamam deriz, aksi halde kabul etmeyiz" dedi. Ücretin kabul edilmemesi durumunda ne yapılacağı sorusuna ise "Bu, toplu sözleşme değil. Bundan daha az para vererek işçi çalıştırılamaz" yanıtını verdi. Son olarak, "Alım gücüne göre bir karar verileceğini umuyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.