NearPay, Nomupay işbirliğiyle Türkiye’de Soft POS çözümünü yaygınlaştırıyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:34

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:41

Fintech sektörü liderlerinden NearPay, Nomupay Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliği ile NFC özellikli Android telefonların temassız POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan SDK tabanlı çözümünü mikro işletmeler ve KOBİ’lerle buluşturuyor. Bu yenilikçi ödeme çözümü, ilk aşamada sarı taksilerde kullanılmaya başlanacak ve ardından küçük işletmelerde yaygınlaştırılacak.

NEARPAY’İN KURULUŞU VE SOFT POS TEKNOLOJİSİ

NearPay, 2020 yılında CEO Muhammed Alaiban tarafından kuruldu ve telefon üzerinden ödeme almayı mümkün kılan Soft POS teknolojisi ile sektördeki yerini güçlendirdi. Ancak, Türkiye'de TCMB'nin verilerin yurtdışına çıkmasına yönelik getirdiği kısıtlamalar nedeniyle NearPay’in erişimi sınırlı. Bu sebeple Türkiye’de uygulamanın kullanılabilmesi için bazı kısıtlamalar bulunuyor. NearPay yetkilileri kullanım engellerinin aşılması ile ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.

NEARPAY’IN HEDEF KİTLESİ VE TÜRKİYE’DEKİ HEDEFLERİ

NearPay'in hedef kitlesi bankalar ve lisanslı ödeme şirketleri olup, şirketin Türkiye’deki hedefi yıl sonuna kadar 3 bin terminale ulaşmak. Ayrıca, 2 milyon işlem hacmi ve yıllık 50 milyon TL işlem hedefi de belirlenmiş durumda. NearPay, Payneos gibi yerel ödeme çözümleriyle benzer şekilde, Mastercard ile uyumlu ödeme yöntemleri geliştirmeyi planlıyor.

ULUSLARARASI FAALİYET VE TÜRKİYE’DEKİ REGÜLASYON

NearPay, Suudi Arabistan'da 140 bin, Avrupa’da ise 4.5 milyondan fazla terminalle faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 3.2 milyon terminal bulunmasına rağmen, TCMB'nin regülasyonları nedeniyle bu terminal sayısına ulaşmakta zorlanıyor. Şirketin büyüme planları doğrultusunda, yerli bir telefon üreticisiyle anlaşarak Soft POS teknolojisinin varsayılan özellik olarak cihazlara entegre edilmesi hedefleniyor.

REGÜLASYONLARIN ARTIŞIYLA BÜYÜME STRATEJİSİ

NearPay, ödeme sistemlerinde yaygınlaşan kullanımı ile birlikte regülasyonların artacağını öngörerek sektördeki büyümesini sürdürebilmeyi amaçlıyor.