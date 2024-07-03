NFC'ye 'çok amaçlı dokunma' gelebilir! Çok daha yetenekli olacak

Yakın Alan İletişimi (NFC) cihazlarda kullanılan bir teknoloji. Çok amaçlı dokunma olarak adlandırılan yeni teknoloji ise NFC'yi daha yetenekli hale getirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:09
NFC'ye 'çok amaçlı dokunma' gelebilir! Çok daha yetenekli olacak
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NFC özelliği telefonlarda kolay ödeme yapmayı sağlıyor. Ancak NFC Forum'un üzerinde çalıştığı yeni 'Çok Amaçlı Dokunma' konsepti, ödeme yapmak veya toplu taşıma araçlarını kullanmak gibi farklı alanlarda kullanırken tek bir NFC dokunuşuyla birkaç eylemi yapabilmeye olanak sağlayacak.

NFC ÇOK DAHA YETENEKLİ HALE GELECEK

Bu yenilik sayesinde NFC kullanan kişiler, ödeme yaptıkları zaman makbuzları doğrudan telefonlarına aktarabilecekler. Öte yandan reşit olmayan kişiler alkol ödemesi yapamayacak, sistem bunu engelleyecek, bunun içinse otomatik kimlik doğrulaması gerecek. Ödeme yapılırken aynı işlemde sadakat ödül puanlarını aktarabilecek.

Aktarıldığına göre Çok Amaçlı Dokunma fikir aşamasında ve çift modunu destekleyen NFC özellikli telefonlarda kullanılabilecek.

Konu hakkında yapılan açıklamada şu ayrıntılar yer alıyor: Forum açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor:

"Akıllı telefonlar gibi bazı NFC cihazları hem okuyucu/yazıcı modunda hem de kart emülasyonu modunda çalışabilir ve bunlara çift modlu cihazlar denir. Bu, mobil geliştiricilerin herhangi bir modu destekleyen diğer NFC cihazlarıyla tek bir dokunuşla etkileşime giren özel uygulamalar tasarlayabileceği anlamına geliyor."

Kullanım alanlarından biri de elektrikli araçlar oluyor. Elektrikli araç sahibi akıllı telefonunu bir şarj istasyonuna dokundurarak araç şarj işlemini başlatabilecek ve tek seferde ödeme yapabilecek.

NFC Forum, 600'den fazla şirketten oluşuyor. Apple, Google, Huawei Sony gibi şirketler de yer alıyor.


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