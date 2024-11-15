Yeni nesil POS cihazı zorunluluğu ertelendi: Yeni tarih 2025

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:19

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı için öngörülen zorunluluğun hazır olmadığı gerekçesiyle ertelenmesi gerektiğini belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş dünyasının talebini dikkate alarak bu zorunluluğu 2025 yılına erteledi.

İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi" şeklinde duyurdu. Erteleme kararı bankaların altyapı çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle özellikle turizm sektöründeki işletmelerin rahatlamasına neden olacak.





Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı İş Dünyasının sesine kulak verdi...

Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi.

İş dünyamızın sorunlarına her zaman çözüm… pic.twitter.com/DYrB45lTHk — Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) November 15, 2024

15 KASIMDA TOPLATILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

POS cihazlarının 15 Kasım 2024 itibarıyla toplatılacağı açıklanmıştı. Ancak bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması nedeniyle yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının döviz tahsilatlarını gerçekleştirilemeyecek. Bu durum, yabancı müşteriler için ekstra kur ve komisyon farkı anlamına gelebilecekti.