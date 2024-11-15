Yeni nesil POS cihazı zorunluluğu ertelendi: Yeni tarih 2025

Yeni nesil yazarkasa POS cihazı kullanımı zorunluluğu bankaların altyapı eksiklikleri nedeniyle ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kararın 2025 yılına kadar uygulanmamasına karar verdi.

Yeni nesil POS cihazı zorunluluğu ertelendi: Yeni tarih 2025
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:19

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı için öngörülen zorunluluğun hazır olmadığı gerekçesiyle ertelenmesi gerektiğini belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş dünyasının talebini dikkate alarak bu zorunluluğu 2025 yılına erteledi.

İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi" şeklinde duyurdu. Erteleme kararı bankaların altyapı çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle özellikle turizm sektöründeki işletmelerin rahatlamasına neden olacak.


15 KASIMDA TOPLATILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

POS cihazlarının 15 Kasım 2024 itibarıyla toplatılacağı açıklanmıştı. Ancak bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması nedeniyle yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının döviz tahsilatlarını gerçekleştirilemeyecek. Bu durum, yabancı müşteriler için ekstra kur ve komisyon farkı anlamına gelebilecekti.


Etiketler: #İTO #pos cihazı #Hazine ve Maliye Bakanlığı

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