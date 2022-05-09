Bakan Nebati'den 'ifşa edemeyiz' yanıtı
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, son 5 yılda hangi gazeteye, televizyon ve radyolara vergi müfettişi gönderildiğini, kaçının vergi borcunun silindiğini sorunca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cevaplamamız yasal olarak mümkün değil. Gizli kalması gereken hususları ifşa edemeyiz"dedi
Antmen, yazılı açıklama yaparak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde son 5 yılda hangi gazeteye, televizyon ve radyolara vergi müfettişi gönderildiğini, kaçının vergi borcunun silindiğini sorduğunu anımsattı.
CHP'li vekil, Bakan Nebati’nin, verdiği yanıtta “Cevaplamamız yasal olarak mümkün değil. Gizli kalması gereken hususları ifşa edemeyiz” dediğini aktardı.
“YÜREĞİ YETİYORSA AÇIKLASIN”
Alpay Antmen, gerçekleri söyleyen, yazan ve anlatan gazetecilerin olduğu bütün medya kuruluşlarına durmadan vergi müfettişi gönderildiğini ve para cezaları kesildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"İnsanları hedef gösteren, ölüm listeleri yayınlayan, Ata’mıza hakaret eden, iç savaş çıkarmak isteyen, genel başkanımızın asılmasını dahi talep edecek kadar delirmiş bu bazı TV'lere hiç vergi müfettişi göndermedikleri anlaşılıyor. Hatta bu gruplar vergi veriyor mu o da belli değil. Nureddin Nebati’nin gözlerinin içine baka baka soruyorum. Yüreği yetiyorsa açıklasın: Maliye Bakanlığı son 6 yılda kaç medya grubuna vergi müfettişi gönderdi? Bunlar hangileri? İktidara yakınlığıyla bilinen TV, gazete ve radyolar ne kadar vergi ödedi? Bunların vergi borçlarının ne kadarı affedildi? Bunları açıklayın."
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