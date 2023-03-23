'Neoliberalizme Karşı Alternatif Arayışları ve Kamuculuk' seminerleri başlıyor

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:21

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:21

Aylık fikir dergisi Yeni Ülke, Prof. Dr. İzzeddin Önder’in akademideki 60. yılı sebebiyle bir sempozyum düzenleyeceğini açıkladı. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un yapacağı duyurulan “Neoliberalizme Karşı Alternatif Arayışları ve Kamuculuk” başlıklı sempozyumun 25 Mart Cumartesi saat 10.00’da Şişli’de Nazım Hikmet ve Sanat Evi’nde düzenleneceği bildirildi.

Söz konusu sempozyumda, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Prof. Dr. Murat Birdal, Prof. Dr. Erinç Yeldan, Doç. Dr. Serkan Öngel, Doç. Dr. Emine Tahsin, Dr. Levent Dölek, Prof. Dr. Koray Y. Yılmaz konuşmacı olarak yer alacak.

Yeni Ülke’nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise “Yeni Ülke Dergisi olarak Prof. Dr. İzzeddin Önder’in akademideki 60. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz ” ‘Neoliberalizme Karşı Alternatif Arayışları ve Kamuculuk’ başlıklı sempozyuma tüm dostlarımız davetlidir” denildi.