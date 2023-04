Neptün Soyer: Halkın Kasabı Türkiye’ye yayılmalı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:14

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:14

Ekonomik krizin derinleştiği şu günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı dükkanlarının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşuyor. Kooperatiflerle işbirliği yaparak yerli üreticiyi destekleyen, vatandaşı da uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdayla buluşturan Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı dükkanları, hem üreticinin hem vatandaşın nefes almasını sağlıyor.

“20 BİN KİŞİ KIRMIZI ETE ULAŞIYOR”

İzmir Köy-Koop ortağı kooperatifler ve küçük üreticilerden alınan hayvanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenerek aracısız olarak vatandaşa sunuluyor. İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, “İthal etlerle pahalılık sorununu çözmeye çalışanlar, planlı bir tarım politikası ile kooperatif ve küçük üreticiyi desteklerlerse Halkın Kasabı örneğinde olduğu gibi tüm Türkiye’de vatandaşlarımıza uygun fiyata et sağlamış olurlar. Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı İzmir’de 9 şubesiyle hizmet veriyor. Halkın Kasabı’ndaki et fiyatları, daima ulusal zincir marketlerin altında fiyat politikası izliyor. Günlük ortalama 4 bin 500 vatandaş alışveriş yapıyor. Bu sayede her gün yaklaşık, hane ortalaması ile 20 bin kişi sağlıklı kırmızı ete ulaşıyor. İzlenilen fiyat politikası ile 2023 yılında 4 ayda şu ana kadar vatandaşın bütçesine 9 milyon liralık katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ HAYVANCILIK YAPMAYA DEVAM EDEBİLİYOR”

Vatandaşın evine et girmesi, çocukların sağlıklı beslenerek büyümesi için başlatılan MERAİZMİR projesiyle üreticinin de üretmeye devam edebildiğini söyleyen Neptün Soyer, “Bu sayede üretici de hayvancılık yapmaya devam edebiliyor. Üreticinin üretmeye devam etmesini sağlamak çok önemli. Bu sağlanamazsa kentli de sağlıklı ve ekonomik gıdayla buluşamaz” diye konuştu