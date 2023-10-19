Nestle'den İsrail kararı: Fabrikasını geçici olarak kapattı
Nestle, İsrail'deki bir üretim fabrikasını güvenlik nedenleriyle "geçici olarak" kapattığını duyurarak, bu adımı atan ilk tüketici ürünleri şirketi oldu.
Nestleİsrail’deki bir üretim fabrikasını çalışanların güvenliği nedeniyle “tedbir” amaçlı “geçici olarak kapattığını” açıklarken, bölgedeki çatışmaların ardından böyle bir adım atan ilk tüketici ürünleri şirketi oldu.
Bazı küresel şirketler militan grup Hamas’ın 7 Ekim’deki beklenmedik saldırısının ardından İsrail’deki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu ve çalışanlarının evden çalışmasını istemişti.
Perakende, sağlık hizmeti ve petrol şirketleri bölgedeki duruma ilişkin planlarını açıklarken diğer uluslararası paketli gıda üreticileri şimdiye kadar çatışmalar karşısında sessiz kaldı.
Paketli gıda sektörü, çocuk bezi ve bebek maması gibi “temel” ürünleri satmaya devam ederek hala Rusya’da kısmen faaliyet göstermeye devam ettiği için de eleştiriliyor.
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