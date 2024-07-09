Netflix Türkiye'den yılın ikinci zammı!
Netflix Türkiye, 2024 yılında ikinci kez abonelik ücretlerine zam yaptı.
Netflix Türkiye abonelik ücretlerine yılın ikinci zammını yaptı.
2024’ün ikinci zammıyla birlikte en yüksek abonelik ücreti 299,99 TL'ye yükselirken en düşük abonelik ücreti de 149,99 TL oldu. Standart plan ise 229,99 TL olarak gerçekleşti.
2024’ün ilk zammında ise Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL, Özel plan da tam 229,99 TL olmuştu.
9 Temmuz 2024 itibarıyla abonelik ücretleri şöyle:
Temel plan aylık 149,99 TL
Standart plan 229,99 TL
Özel plan 299,99 TL
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