Netflix, en uygun fiyatlı reklamsız abonelik planını kaldırıyor

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:32

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:32

Netflix, abonelik planlarıyla ilgili oldukça karışık bir dönem geçiriyor gibi görünüyor. Geçen ayın sonlarında Bloomberg'ün haberine göre tamamen ücretsiz ancak reklamların olduğu bir abonelik sistemi deniyordu. Bloomberg'ün haberine göre bu ücretsiz plan ilk olarak Almanya ve Japonya için sunulacak. Söylenene göre, süreç ilk etapta ABD'nin dahil olmadığı bir şekilde işleyecekti. Ancak yeni haberler en uygun fiyatlı reklamsız abonelik sisteminin kaldırılacağını ortaya çıkartı.

NETFLIX EN UYGUN FİYATLI REKLAMSIZ ABONELİK PLANINI KALDIRACAK

Netflix, Birleşik Krallık ve Kanada'da en uygun fiyatlı reklamsız paketi iptal etmek için hazırlıklar yapmaya başladı.

Platformun daha önce de yaptığı açıklamada en altta yer alan paketi iptal etmeyi planlandığı aktarılmıştı. Diğer rakip yayın platformları da Netflix gibi kullanıcılarını reklam destekli paketlere yönlendirmek için çalışıyor.