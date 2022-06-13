New York borsası düşüşle açıldı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:27

ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından New York borsası, ivme kazanan enflasyonun etkisiyle haftayı düşüşle açtı. Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,12 azalarak 30.726,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,46 azalışla 3.805,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,99 kayıpla 11.001,22 puana indi.

ABD'de yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyonun Fed'in, faiz oranlarını yönlendirmelerden daha keskin artırabileceğine dair görüşleri güçlendirmesi ve agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sokabileceğine dair endişelerle endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

1981'DEN YANA EN YÜKSEK ARTIŞ

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Söz konusu gelişme tahvil piyasalarında da satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,28 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede enflasyonun beklentilerin aksine yükseliş eğilimini korumasıyla Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu.

FED'İN KARARLARI PİYASALARIN ODAĞINDA



Para piyasalarında bu hafta yapılacak toplantıda yüzde 30 ihtimalle Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 75 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanırken, temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 83 seviyesine çıktı.

Analistler, enflasyonun yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD'de çarşamba günü açıklanacak Fed'in para politikası kararlarının piyasaların odağında olduğunu belirtti. Fed'in bu haftaki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.