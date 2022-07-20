New York borsası düşüşle açıldı
ABD borsası dünkü sert yükselişlerinden sonra düşüşle açıldı.
ABD borsasının ana endeksleri, yatırımcıların şirket finansal raporlarının ardından gözünü enflasyonun büyümeye olan etkisine çevirmesiyle dünkü sert yükselişlerinden sonra ekside açıldı.
TSİ 1600 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.11 düştü.
S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.08 ekside seyretti.
Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.01 ekside işlem gördü.
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- AKP kaynıyor...
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Erdoğan intikam mı aldı?