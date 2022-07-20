New York borsası düşüşle açıldı

ABD borsası dünkü sert yükselişlerinden sonra düşüşle açıldı.

Reuters
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:34
New York borsası düşüşle açıldı
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ABD borsasının ana endeksleri, yatırımcıların şirket finansal raporlarının ardından gözünü enflasyonun büyümeye olan etkisine çevirmesiyle dünkü sert yükselişlerinden sonra ekside açıldı.

TSİ 1600 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.11 düştü.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.08 ekside seyretti.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.01 ekside işlem gördü.


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