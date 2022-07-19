New York borsası yükselişle açıldı

19 Temmuz 2022 Salı, 17:08

Yatırımcılar güçlü seyreden doların şirketlere olan etkisini yakından takip ediyor.

Doların güçlü seyretmesi büyük şirketlerden ilaç şirketi Johnson ve Johnson'ın 2022 yılı kâr beklentisini düşürmesine ve IBM Corp'un ise gelirlerinde 3.5 milyar dolar düşüş beklediğini açıklamasına neden oldu.

TSİ 1605 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.74 yükseldi.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.96 artış kaydetti.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 1.00 yükseldi.