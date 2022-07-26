New York borsası düşüşle açıldı

26 Temmuz 2022 Salı, 17:11

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalarak 31.950,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 3.953,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kayıpla 11.701,53 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde güçlenmeye devam eden resesyon endişesiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

PİYASALARDA NEGATİF SEYİR ETKİLİ



Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin karlılıkları ve beklentileri piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın yükselen enflasyon nedeniyle kar beklentilerinde düşüşe gitmesi de piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Walmart'tan dün yapılan açıklamada, gıda enflasyonunun çift haneli ve ilk çeyreğin sonuna kıyasla daha yüksek seviyeye ulaştığı belirtilerek, bu durumun müşterilerin genel ürün kategorilerindeki harcamalarını etkilediği, özellikle giyimde fazla stokları azaltmayı ve daha fazla indirim yapmayı gerektirdiği kaydedilmişti.

Söz konusu açıklamanın ardından Walmart'ın hisseleri yüzde 7'yi aşkın değer kaybederken, ABD'nin diğer öne çıkan perakende şirketlerinden Target'ın hisseleri yüzde 3'ün, Kohl's'un hisseleri yüzde 5'in, Costco'nun hisseleri yüzde 2'nin Dollar General'ın hisseleri yüzde 1'in ve Amazon'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklaması beklenen Microsoft ve Alphabet'in karlılıklarının da piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini belirtti.