New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:24

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 33.159,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 4.178,15 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 12.560,39 puana indi.

Endeksler, Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi.

Analistler, bankanın kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğüne işaret eden analistler, bankanın ayrıca salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu haziran ayından başlayarak ayda 95 milyar dolar azaltma planını açıklamasının beklendiğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 247 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD'de dış ticaret açığı da martta aylık bazda yüzde 22,3 artarak 109,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.