New York borsası resesyon korkularıyla düşüşle açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmesinin ardından artan resesyon korkularının etkisiyle güne sert düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,18 azalarak 30.305,74 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,63 azalışla 3.728,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 kayıpla 10.806,02 puana indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımını gerçekleştirmesi sonrası para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bankanın agresif faiz artırımının resesyon korkularını körüklemesiyle yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.
FED 75 BAZ PUAN ARTIRDI
Fed, dün sona eren haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.
Banka bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 4,3'ten 5,2'ye yükseltirken, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2,8'den 1,7'ye düşürmüştü.
Fed Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında, bankanın faiz artırımlarının devam edeceğini belirterek, temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini kaydetmişti. Hedeflerinin iş gücü piyasasını güçlü tutarken enflasyonu aşağı çekmek olduğunu vurgulayan Powell, bir resesyona neden olmaya çalışmadıklarını vurgulamıştı.
Fed'in faiz kararının ardından son 11 yılın zirvesinden sınırlı da olsa gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,42 seviyelerinde seyretti.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU AZALDI
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti ve iş gücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu gösterdi.
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise haziranda eksi 3,3 değerine gerileyerek imalat sektöründe beklentilerin aksine yaşanan daralmaya işaret etti.
Ülkede konut başlangıçları da mayısta yüzde 14,4 azalışla 1 milyon 549 bine düşerken, inşaat izinleri yüzde 7 azalarak 1 milyon 695 bine geriledi.
Video Haberler
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
- İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
- TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
- Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
- Antalya'da tehlikeli paten yolculuğu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- Fed faiz kararını açıkladı
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı
- İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Türkiye için çarpıcı senaryo