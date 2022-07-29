New York borsası yatay seyirle açıldı

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:27

New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 4.088,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 artarak 12.239,69 puana çıktı.

ABD'li teknoloji devlerinin dün açıklanan bilançoları sonrası endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında yatay bir seyir izledi.

Apple, Amazon ve Intel, nisan-haziran dönemine ait bilançolarını dün piyasaların kapanmasının ardından açıkladı.

Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını duyururken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi.

Intel de aynı dönemde gelirinin azaldığını ve zarar ettiğini duyurdu. Apple ve Amazon'un piyasa beklentilerini geride bırakan finansal sonuçları risk iştahını artırırken, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin ise fiyatlamaları zorlaştırdığı görüldü.

KİŞİSEL GELİRLER HAZİRANDA ARTTI

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler haziranda yüzde 0,6 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış Eylül 2005'ten bu yana en büyük artışı gösterirken, yıllık artış Ocak 1982'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.