New York borsası yatay seyirle açıldı
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0.04 artarak 32.542,96 puana yükseldi
New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 4.088,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 artarak 12.239,69 puana çıktı.
ABD'li teknoloji devlerinin dün açıklanan bilançoları sonrası endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında yatay bir seyir izledi.
Apple, Amazon ve Intel, nisan-haziran dönemine ait bilançolarını dün piyasaların kapanmasının ardından açıkladı.
Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını duyururken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi.
Intel de aynı dönemde gelirinin azaldığını ve zarar ettiğini duyurdu. Apple ve Amazon'un piyasa beklentilerini geride bırakan finansal sonuçları risk iştahını artırırken, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin ise fiyatlamaları zorlaştırdığı görüldü.
KİŞİSEL GELİRLER HAZİRANDA ARTTI
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler haziranda yüzde 0,6 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi.
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış Eylül 2005'ten bu yana en büyük artışı gösterirken, yıllık artış Ocak 1982'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun