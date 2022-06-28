Avrupa borsaları yükselişle açıldı

28 Haziran 2022 Salı, 11:25

Çin hükümeti yurtdışından gelen ziyaretçilerin karantina süresini 14'ten yedi güne indirerek ilave üç gün evde karantina zorunluluğu getirdiğini duyururken, Beijing ve Shanghai da bugün aylardır ilk kez hiç yeni koronavirüs vakası tespit etmediklerini bildirdi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi merkez bankalarının enflasyonla mücadelede yaptığı agresif hamlelerin yarattığı endişelerin hafiflemesiyle yüzde 0.9 artarak üst üste üçüncü gün kazanım elde etti.

PETROL VE DOĞALGAZ HİSSELERİ ARTTI



Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük metal tüketicisi olan Çin'de talebin yeniden yükselmeye başlayacağı beklentisiyle artan emtia fiyatları sayesinde petrol ve doğalgaz hisseleri yüzde 1.9, madencilik hisseleri de yüzde 3.2 tırmandı.

Gelirlerinin büyük kısmını Çin pazarından elde eden tüketim şirketleri LVMH ve Richemont yüzde 1.4 ve yüzde 2.7 yükselirken Fransa'nın ağırlıklı lüks firmalar içeren CAC 40 endeksi yüzde 1.4 arttı.

Euro bölgesi şirketlerini takip eden Euro Stoxx yüzde 0.6 yükselirken Avrupa'nın büyük hisselerini takip eden Stoxx 50 endeksi de yüzde 0.7 arttı.



