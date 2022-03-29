NFT nedir, nasıl yapılır?

29 Mart 2022 Salı, 13:50

İstanbul'da bir yurttaş, İstanbul'un soğuğa teslim olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafı, Twitter'da "NFT olarak satılır mı ya" tweetiyle paylaştı. Metrobüs önünde kafasına plastik poşet geçirerek çektirdiği poşetle poz veren yurttaşın fotoğrafına, 0.038 ETH (130$)'lik teklif geldi.

Bu satışın ardından sosyal medya kullanıcılarının da merak konusu olan "NFT" dijital dünyada fazlaca kişi tarafından aratılıyor. Herkes tarafından merak edilen 'NFT' nedir ?

NFT NEDİR?

NFT’nin açılım olarak karşılığı Non Fungible Token’dir. Türkçe karşılığı ile “Değiştirilemeyen Token” ya da “Değişmesi mümkün olmayan para” olarakta kabul edilir. Yani NFT, bir değeri olan ve tahsil edilebilen dijital bir durumdur. NFT sayılabilecek varlıklara baktığımızda ise; herhangi bir sanat eseri, video, blog , birçok dijital aktivite bu durumu kapsar . yukarıda belirttiğimiz dijital aktiviteler gerekli şartları sağladıklarında birer NFT olma özelliği taşıyabilir.

NFT teknolojisi, birçok dijital etkinliğin taklit edilmesini zorlaştırması bakımından daha da popüler bir hale geldi.

NFT NE İŞE YARAR ?

NFT’ler, diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi blok zinciri (blockchain) içerisinde bulunur. Diğer bir ifade ile NFT’ler tümüyle dijital özellikli varlıklardır.NFT’leri şu yönden de ele alabiliriz: Nasıl kripto paraların ya da Bitcoin’in bir para karşılığı var ise NFT’lerin de dijital ortamda karşılıkları vardır. NFT sahibi olmayı, kendinize dijital ortamda orijinal bir kod almak gibi de ele alabilirsiniz.

NFT NASIL KULLANILIR?

Her blok hizmeti farklıdır. Bundan dolayı da kullanım ağı geniş olan ve güvenilir bir blok zinciri tercih etmek önemlidir. Tüm bunlara sahip olduktan sonra da cüzdanınızı bağlamanıza ve NFT’ye çevirmek istediğiniz dosya ya da resmi yüklemenize izin veren bir platforma üye olmak gereklidir.

BAZI NFT PROJELERİ

CryptoCrystal: CryptoCrystal, bir kripto maden oyunudur

HyperDragons: HyperDragons, küçük yaratıklar vasıtası ile oynanan bir oyundur. Bu oyunun özelliği başka takımlara ait projeler ile etkileşim kurmasını sağlamaktır

CryptoVoxels: Oyun geliştirici Ben Nolan, blok zincirinin kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini fark ettiğinde dijital bir algoritma yaratma girişiminde bulunmuştur.

Rarible: Rarible platformunun amacı, sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getirmektir.