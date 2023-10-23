Piyasalar 5’inci kez faiz artışı bekliyor... Kredi kartı faizleri ne olacak?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantı takvimi belli oldu. Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından başlayan faizdeki artış serisinde bu hafta gözler yine Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) 26 Ekim Perşembe günü faiz kararını vermek için toplanacak. Piyasalar serinin beşinci kez de bozulmayacağı, 250 ila 500 baz puan arasında faiz artışı olabileceği tahmininde bulunuyor.

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı’na atandıktan sonra 22 Haziran tarihli ilk PPK toplantısında yüzde 8.5 olan politika faizi yüzde 15’e çıkarıldı. Dördüncü toplantının yapıldığı 21 Eylül’de ise faiz oranı yüzde 30 oldu. Piyasalar bu hafta yapılacak toplantıya kilitlendi.

EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Hürriyet'in aktardığına göre, Seklenti PPK’da tekrar bir artışa gidileceği yönünde. Eğer 250 baz artarsa politika faizi yüzde 32.5, 500 baz puan artırılırsa politika faizi yüzde 35’e yükselecek.

AA Finans Anketi: TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

HSBC: HSBC Ekonomisti Melis Metiner tarafından kaleme alınan raporda Türkiye'nin haftaya büyük montanlı (tutar) faiz artışı yapabileceği belirtildi. Yıl sonunda politika faizinin yüzde 32,5 olması beklendiği belirtilen rapora göre gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda da 250 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

Deutsche Bank: Alman bankacılık devi Deutsche Bank TCMB’den 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ NE OLACAK?

Merkez Bankası faiz artırdığında bunun ilk etkileri politika faizine yakın olan faiz kalemlerinde görülüyor. Bunların başında da kredi kartı ile nakit çekim faizleri geliyor. Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için referans faiz oranı esas alınıyor. Referans faiz oranında ise belirleyeci olan, politika faiz oranı.

Referans oranın bir hesaplama modeli bulunuyor. Kredi kartı işlemlerinde ve gecikme işlemlerinde uygulanacak faiz de referans faizin üstüne bazı eklemelerle hesaplanıyor. Haziran ayında referans faiz oran yüzde 0.81, kredi kartı faiz oranı yüzde 1.36, gecikme faizi de yüzde 1.66’ydı. Politika faizinin yüzde 30’a çıkmasıyla birlikte referans faiz oranı yüzde 2.71’e yükseldi. Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz yüzde 3.26, gecikme faizi yüzde 3.56 oldu. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.02’ye yükseldi.

YÜZDE 35’E ÇIKARSA...

Yapılan hesaplamaya göre; 26 Ekim’de eğer politika faizi yüzde 32.5’e çıkarılırsa referans faiz yüzde 2.94 olacak. Bu durumda kredi kartı faizi yüzde 3.49, kredi kartı gecikme faizi yüzde 3.79’a yükselecek.

Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerde ise faiz yüzde 4.25 olacak. Eğer politika faizi yüzde 35 olursa ne olur? Referans faiz yüzde 3.17’ye yükselir. Bu durumda ise kredi kartı faizi yüzde 3.72, kredi kartı gecikme faizi yüzde 4.02 ve kredili mevduat hesaplarından çekilecek nakitlerde ise uygulanacak aylık faiz yüzde 4.48’ye ulaşır.