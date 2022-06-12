Nisan 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı 36 milyon 52 bine çıktı
TBB’nin verileri, bireysel kredi borcu olan kişi sayısının yeni bir sınırı daha aştığını ortaya koydu. 2022 Nisan sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 36 milyon 52 bin kişiye ulaştı. Toplam kredi borcu ise son 1 yılda 902.5 milyar liradan 1 trilyon 137 milyar liraya çıktı
AKP iktidarının akıldışı politika ve uygulamaları nedeniyle ağır bir ekonomik krizin içinde sürüklenen Türkiye’de, son dönemde bir kez daha tüketici kredilerini kısmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Nisan 2022 ile ilgili yeni açıkladığı “Aylık Bülten” ise bireysel kredi borcu olan kişi sayısının yeni bir sınırı daha aştığını ortaya koydu. İşte verilerin öne çıkan detayları:
‘İHTİYAÇ’ İLK SIRADA
- 2022 yılı nisan sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 36 milyon 52 bin kişiye ulaştı. Bu sayı Nisan 2021 sonunda 34 milyon 538 bin, Mart 2022’de 35 milyon 873 bin kişiydi. Ayrıca küresel Covid-19 salgını öncesi; Mart 2020’de kişi sayısı 32 milyon 156 bindi.
- Toplam kredi borcu tutarı ise Nisan 2022 itibarıyla son bir yılda 902.5 milyar liradan 1 trilyon 137 milyar liraya ulaştı. Bu rakam Aralık 2021’de 1 trilyon 47 milyar lira, Mart 2020’de ise 659 milyar liraydı.
- Yine geçen nisan sonu itibarıyla son bir yılda bireysel kredi borcu (kredi riski) ortalaması 26 bin 131 liradan 31 bin 541 liraya ulaştı. Bu rakam Mart 2022’de 30 bin 716 lira, Mart 2020 sonunda ise 20 bin 501 liraydı.
- Kullanım alanlarınına bakıldığında, konut kredisi borcu olanlar Nisan 2022 itibarıyla son bir yılda 2 milyon 539 binden 2 milyon 479 bin kişiye inerken borç tutarı 285.4 milyar liradan 330.9 milyar liraya yükseldi. Taşıt kredisi kullananların sayısı da 473 bin kişiden 438 bin kişiye düşerken kredi hacmi 47.9 milyar liradan 62.3 milyar liraya yükseldi. Ayrıca her iki kredi türünü kullanan kişi sayısı Mart 2022’ye göre arttı.
- Daha çok günlük giderler için ihtiyaç kredi kullanan kişi sayısı ise son bir yılda 28 milyon 297 binden 28 milyon 627 bine çıktı. Kredi hacmi de 414.5 milyar liradan 502.3 milyar liraya yükseldi. Bunun yanında Nisan 2021’den Nisan 2022’ye bireysel kredi kullanan kişi sayısı 28.3 milyondan 30.8 milyona, bireysel kredi kartı kullanımı nedeniyle borç tutarı ise 154.7 milyar liradan 241.6 milyar liraya ulaştı.
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