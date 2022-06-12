Nisan 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı 36 milyon 52 bine çıktı

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

AKP iktidarının akıldışı politika ve uygulamaları nedeniyle ağır bir ekonomik krizin içinde sürüklenen Türkiye’de, son dönemde bir kez daha tüketici kredilerini kısmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Nisan 2022 ile ilgili yeni açıkladığı “Aylık Bülten” ise bireysel kredi borcu olan kişi sayısının yeni bir sınırı daha aştığını ortaya koydu. İşte verilerin öne çıkan detayları:

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